В Киеве конфликт между покупателями закончился резней – подробности

В Подольском районе Киева произошел конфликт между двумя покупателями магазина. Уже на улице во время ссоры мужчины почти одновременно ударили друг друга ножами.

Как пишут местные паблики, событие произошло недалеко от станции метро "Тараса Шевченко".

"По предварительной информации, оба мужчины столкнулись плечами в магазине. Дальше, как всегда, слово за слово… Вышли на улицу и почти одновременно ударили друг друга ножами. У одного был охотничий нож", – пишут очевидцы.

После резни обоих мужчин госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

Напомним, в Киеве проверят все укрытия после обрушения потолка в школьном бомбоубежище.

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