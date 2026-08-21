За руки и ноги запихали в автобус: шведские журналисты сняли задержание мужчины в Киеве (видео)

Корреспондент SVT Nyheter и задержание мужчины в Киеве

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В объектив шведского телевидения в Киеве попал момент задержания мужчины призывного возраста. Журналисты отметили, что подобные случаи стали обыденностью из-за массового уклонения от мобилизации.

Соответствующее видео появилось на сайте SVT Nyheter.

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Задержание мужчины в Киеве зафиксировали журналисты шведского общественного вещателя SVT Nyheter. Камеры сняли инцидент в момент, когда корреспондент готовился к прямому эфиру.

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Журналист рассказывает о мужчине, который пытается сбежать, а за ним бежит другой мужчина в форме. Преследование завершилось недалеко от журналистов. Автомобиль с несколькими мужчинами — вероятно, полицейскими или представителями ТЦК и СП — помог задержать мужчину.

«Здесь задерживают мужчину, которого должны мобилизовать. Задерживаемый мужчина только что пробежал мимо нас, а за ним вплотную следует мужчина в форме. Он буквально наступает ему на пятки», — рассказывает на видео корреспондент.

Рядом с местом происшествия находилась женщина, вероятно, жена или девушка задержанного. Она наблюдала за ситуацией и снимала ее на телефон.

«Такие ситуации являются повседневностью в Украине, поскольку около двух миллионов мужчин призывного возраста скрываются в Украине во избежание войны», — отмечает журналист.

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Он добавил, что после задержания мужчине теперь предстоит пройти нескольконедельную подготовку, после чего его могут направить на службу на одном из направлений фронта, протяженность которого превышает тысячу километров.

Дата публикации 09:38, 21.08.26 Количество просмотров 53 Шведский телеканал снял силовую мобилизацию мужчины в Киеве

К слову, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового министра обороны Евгения Хмары призвал обеспечить более человечный и системный подход к мобилизации, контрактам и ротациям, намекнув на скандалы с принудительной мобилизацией. Глава государства ожидает от ВСУ и Минобороны реальных решений.

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