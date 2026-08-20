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- Киев
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"Родина-мать" засияла сине-желтыми цветами: в Киеве показали праздничную инсталляцию (фото)
В Киеве подсветили «Родину-Мать» цветами украинского флага.
В Киеве монумент «Родина-Мать» засиял сине-желтыми красками по случаю 35-летия Независимости Украины.
Патриотическое освещение монумента включают каждый вечер. Посетить локацию и увидеть инсталляцию можно ежедневно с 21:00 до 23:00.
Проект продлится до 1 сентября включительно.
Напомним, ранее в Киеве монумент «Родина-Мать» подсветили цветами американского флага по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки.
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