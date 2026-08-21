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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3385
Час на прочитання
2 хв

За руки й ноги запхали до буса: шведські журналісти зняли затримання чоловіка у Києві (відео)

Шведське суспільне телебачення показало повсякденну українську реальність із затриманням чоловіків на вулицях.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Кореспондент SVT Nyheter і затримання чоловіка в Києві

Кореспондент SVT Nyheter і затримання чоловіка в Києві / © SVT Nyheter

В об’єктив шведського телебачення у Києві потрапив момент затримання чоловіка призовного віку. Журналісти зазначили, що подібні випадки стали буденністю через масове ухилення від мобілізації.

Відповідне відео з’явилося на сайті SVT Nyheter.

Затримання чоловіка в Києві зафіксували журналісти шведського суспільного мовника SVT Nyheter. Камери зняли інцидент у момент, коли кореспондент готувався до прямого ефіру.

Журналіст розповідає про чоловіка, який намагається втекти, а за ним біжить інший чоловік у формі. Переслідування завершилося неподалік від журналістів. Автомобіль із кількома чоловіками — ймовірно, поліцейськими або представниками ТЦК та СП — допоміг затримати чоловіка.

«Тут затримують чоловіка, якого мають мобілізувати. Чоловік, якого затримують, щойно пробіг повз нас, а за ним впритул слідує чоловік у формі. Він буквально наступає йому на п’яти», — розповідає на відео кореспондент.

Поруч із місцем події перебувала жінка, яка, ймовірно, є дружиною або дівчиною затриманого. Вона спостерігала за ситуацією та знімала її на телефон.

«Такі ситуації є повсякденністю в Україні, оскільки близько двох мільйонів чоловіків призовного віку ховаються в Україні, щоб уникнути війни», — зазначає журналіст.

Він додав, що після затримання чоловікові тепер належить пройти кількатижневу підготовку, після чого його можуть направити на службу на одному з напрямків фронту, протяжність якого перевищує тисячу кілометрів.

До слова, 20 серпня президент України Володимир Зеленський під час представлення нового міністра оборони Євгенія Хмари закликав забезпечити більш людяний і системний підхід до мобілізації, контрактів та ротацій, натякнувши на скандали з примусовою мобілізацією. Глава держави очікує від ЗСУ та Міноборони реальних рішень.

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