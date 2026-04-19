"Я сам кого хочешь поубиваю": сосед киевского стрелка вспомнил встречу с ним

Теракт в Киеве

Реклама

Сосед стрелка, убивший шесть человек в Киеве , рассказал о жуткой встрече с ним. Владимир начал бояться мужа, когда тот показывал свое оружие и высказывался об убийствах людей.

Об этом сообщает «Общественное».

Киевлянин Владимир рассказал, как когда-то попал в квартиру нападающего.

Реклама

«Я к нему зашел в комнату, а у него на окне – десятков пять патронов, автомаив. Пистолет лежал. И он говорит: у меня есть чем защищаться, я никого не боюсь, я могу умертвить кого хочешь», — вспомнил мужчина.

После этого инцидента мужчина начал бояться его.

Раньше мы писали, что в Голосеевском районе Киева произошел теракт. Известно, что вооруженный мужчина открыл огонь, захватил заложников и забаррикадировался в супермаркете. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек, еще более десяти — получили ранения. В Сети распространилось видео , где видно, как после первых выстрелов двое полицейских покинули место происшествия, фактически покинув гражданских, в том числе ребенка, оказавшегося в эпицентре опасности. Злоумышленника ликвидировали бойцы КОРД во время штурма.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий правоохранителей во время инцидента. Он подчеркнул, что принцип «служить и защищать» должен подтверждаться реальными профессиональными действиями, особенно в ситуациях, где речь идет о жизни людей. Результаты проверки и соответствующие решения обещают обнародовать в кратчайшие сроки.

Реклама

По последним данным от власти, в настоящее время в больницах находятся восемь человек после теракта в Киеве. Состояние ребенка оценивается как стабильное средней тяжести.