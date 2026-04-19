В Киеве добавили транспорт, который следует к кладбищам: перечень маршрутов
В Киеве будет курсировать более 100 единиц дополнительного транспорта на поминальные дни.
С 19 по 22 апреля в Киеве будут действовать дополнительные маршруты общественного транспорта. Это мотивировано тем, чтобы дать возможность жителям беспрепятственно добраться до мест захоронений.
Об этом пишет «Киев24».
Список маршрутов к кладбищам 19-21 апреля
Речь идет о маршрутах до Лесного, Байкового, Берковецкого кладбищ и других некрополей города.
Как отмечалось, в 2026 году Проводы (Радоница) приходятся на 21 апреля — в этот день украинцы традиционно посещают кладбища и чествуют умерших родственников. Священники отмечают, что главное — молитва и спокойное поминовение, а не застолье или алкоголь на могилах. Также не рекомендуют приносить искусственные цветы из-за вреда окружающей среде, советуя выбирать живые или экологические альтернативы.