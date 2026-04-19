У Києві додали транспорт, який прямуватиме до кладовищ: перелік маршрутів на поминальні дні

Поминальні дні

З 19 до 22 квітня у Києві діятимуть додаткові маршрути громадського транспорту. Це мотивовано тим, аби дати можливість мешканцям безперешкодно дістатися до місць поховань.

Про це пише «КИЇВ24».

Перелік маршрутів до кладовищ 19-21 квітня

Йдеться про маршрути до Лісового, Байкового, Берковецького кладовищ та інших некрополів міста.

Маршрути до кладовищ

Як зазначалося, 2026 року Проводи (Радониця) припадають на 21 квітня — у цей день українці традиційно відвідують кладовища та вшановують померлих родичів. Священники наголошують, що головне — молитва і спокійне поминання, а не застілля чи алкоголь на могилах. Також не рекомендують приносити штучні квіти через шкоду довкіллю, радячи обирати живі або екологічні альтернативи.