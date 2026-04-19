- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві додали транспорт, який прямуватиме до кладовищ: перелік маршрутів на поминальні дні
У Києві курсуватиме понад 100 одиниць додаткового транспорту на поминальні дні.
З 19 до 22 квітня у Києві діятимуть додаткові маршрути громадського транспорту. Це мотивовано тим, аби дати можливість мешканцям безперешкодно дістатися до місць поховань.
Про це пише «КИЇВ24».
Перелік маршрутів до кладовищ 19-21 квітня
Йдеться про маршрути до Лісового, Байкового, Берковецького кладовищ та інших некрополів міста.
Як зазначалося, 2026 року Проводи (Радониця) припадають на 21 квітня — у цей день українці традиційно відвідують кладовища та вшановують померлих родичів. Священники наголошують, що головне — молитва і спокійне поминання, а не застілля чи алкоголь на могилах. Також не рекомендують приносити штучні квіти через шкоду довкіллю, радячи обирати живі або екологічні альтернативи.