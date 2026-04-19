"Я сам кого хочеш повбиваю": сусід київського стрілка пригадав зустріч із ним

Теракт у Києві

Реклама

Сусід стрілка, який вбив шестеро людей у Києві, розповів про моторошну зустріч із ним. Пан Володимир почав боятися чоловіка, коли той показував свою зброю та висловлювався про вбивства людей.

Про це інформує «Суспільне».

Киянин Володимир розповів, як колись потрапив до квартири нападника.

Реклама

«Я до нього зайшов у кімнату, а в нього на вікні — десятків п’ять патронів, автомаів. Пістолет лежав. І він каже: в мене є чим захищатися, я нікого не боюся, я можу повбивати кого хочеш», — пригадав чоловік.

Після цього інциденту чоловік почав боятися його.

Раніше ми писали, що у Голосіївському районі Києва стався теракт. Відомо, що озброєний чоловік відкрив вогонь, захопив заручників і забарикадувався в супермаркеті. Унаслідок атаки загинули щонайменше шість людей, ще понад десять — дістали поранення. У Мережі поширилося відео, де видно, як після перших пострілів двоє поліцейських залишили місце події, фактично покинувши цивільних, зокрема дитину, яка опинилася в епіцентрі небезпеки. Зловмисника ліквідували бійці КОРД під час штурму.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час інциденту. Він наголосив, що принцип «служити та захищати» має підтверджуватися реальними професійними діями, особливо в ситуаціях, де йдеться про людські життя. Результати перевірки та відповідні рішення обіцяють оприлюднити у найкоротші строки.

Реклама

За останніми даними від влади, наразі у лікарнях перебувають восьмеро осіб після теракту у Києві. Стан дитини оцінюютьс як стабільний середньої тяжкості.