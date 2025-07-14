В Украину прибыл спецпредставитель США Кит Келлог

Кит Келлог / © Associated Press

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Сегодня, 14 июля, в Киев прибыл спецпредставитель США Кит Келлог.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Приветствуем в Украине спецпредставителя президента США Кита Келлога. Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США — много разговорных тем. Россия не желает прекращать огонь. Мир через силу — это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход», — отметил Ермак.

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Ермак встретил Келлога / © Telegram / Андрей Ермак

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит спецпредставителю США Киту Келлогу полный массив данных о текущей ситуации на фронте, ожидая от США эффективного давления на Россию.

По словам Зеленского, на этой неделе состоятся переговоры по продолжению поддержки Украины. Он также поручил главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову предоставить Келлогу информацию о российских силах и украинских перспективах.

Кроме того, планируется ряд встреч Келлога с украинскими спецслужбами, в том числе с СБУ и разведкой. Он подчеркнул, что «информация будет полная».