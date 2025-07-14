До України прибув спецпредставник США Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Associated Press

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Сьогодні, 14 липня, до Києва прибув спецпредставник США Кіт Келлог.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Вітаємо в Україні спецпредставника президента США Кіта Келлога. Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США — багато тем для розмови. Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід», — зазначив Єрмак.

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Єрмак зустрів Келлога / © Telegram / Андрій Єрмак

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна надасть спецпредставнику США Кіту Келлогу повний масив даних про поточну ситуацію на фронті, очікуючи від США ефективного тиску на Росію.

За словами Зеленського, цього тижня відбудуться переговори щодо продовження підтримки України. Він також доручив головкому Сирському й начальнику Генштабу Гнатову надати Келлогу інформацію про російські сили та українські перспективи.

Крім того, планується низка зустрічей Келлога з українськими спецслужбами, зокрема з СБУ та розвідкою. Президент підкреслив: «інформація буде повна». Він додав, що розраховує на «повне розуміння» Сполученими Штатами того, «що можна зробити заради примусу Росії до миру».