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- Київ
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Під Києвом чоловік кинув гранату у поліцейських: є поранені (фото)
Під Києвом батько погрожував дочці гранатою, а потім кинув її в поліцію.
В селі Михайлівка-Рубежівка, що неподалік Бучі Київської області, під час виїзду поліції на виклик про домашнє насильство чоловік кинув бойову гранату у правоохоронців.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Київщини у Telegram.
Інцидент трапився ввечері 12 липня, близько 22:30 до поліції звернулася 18-річна дівчина. Вона повідомила, що її батько погрожує родині — нібито має вогнепальну зброю та гранату.
На місце одразу прибув екіпаж поліції. Під час заходу в будинок, коли правоохоронці намагалися вгамувати агресивного чоловіка, той привів у дію бойову гранату й кинув її в бік поліцейських. Пролунав вибух, після чого правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. Чоловік загинув на місці.
Унаслідок підриву гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Їх оперативно госпіталізували до медичних закладів, де надали необхідну допомогу. Про їхній стан наразі не повідомляється.
У ході обшуку на території домоволодіння виявили цілий арсенал зброї: чотири пістолети, мисливську рушницю, піротехнічну гранату та ніж. Походження арсеналу та цілі його зберігання наразі встановлюють слідчі.
Зловмиснику було 41 рік. За попередніми даними, він неодноразово конфліктував із членами родини, ймовірно, мав нестабільний психоемоційний стан. Поліція перевіряє всі обставини — на місці працюють слідчі ДБР.
За фактом інциденту відкрито два кримінальні провадження — за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпропетровської області чоловік кинув гранату в бік групи людей. Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка, ще четверо осіб, серед яких 15-річна дівчинка, дістали поранення.