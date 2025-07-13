Під Києвом чоловік кинув гранату у поліцейських: є поранені (фото)

Поліція / © УНІАН

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В селі Михайлівка-Рубежівка, що неподалік Бучі Київської області, під час виїзду поліції на виклик про домашнє насильство чоловік кинув бойову гранату у правоохоронців.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київщини у Telegram.

Інцидент трапився ввечері 12 липня, близько 22:30 до поліції звернулася 18-річна дівчина. Вона повідомила, що її батько погрожує родині — нібито має вогнепальну зброю та гранату.

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На місце одразу прибув екіпаж поліції. Під час заходу в будинок, коли правоохоронці намагалися вгамувати агресивного чоловіка, той привів у дію бойову гранату й кинув її в бік поліцейських. Пролунав вибух, після чого правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. Чоловік загинув на місці.

Унаслідок підриву гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Їх оперативно госпіталізували до медичних закладів, де надали необхідну допомогу. Про їхній стан наразі не повідомляється.

© Поліція Київської області

У ході обшуку на території домоволодіння виявили цілий арсенал зброї: чотири пістолети, мисливську рушницю, піротехнічну гранату та ніж. Походження арсеналу та цілі його зберігання наразі встановлюють слідчі.

© Поліція Київської області

© Поліція Київської області

Зловмиснику було 41 рік. За попередніми даними, він неодноразово конфліктував із членами родини, ймовірно, мав нестабільний психоемоційний стан. Поліція перевіряє всі обставини — на місці працюють слідчі ДБР.

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За фактом інциденту відкрито два кримінальні провадження — за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпропетровської області чоловік кинув гранату в бік групи людей. Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка, ще четверо осіб, серед яких 15-річна дівчинка, дістали поранення.

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