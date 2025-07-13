Армія РФ завдала удару «Шахедами» по Київщині: влада розповіла, скільки дронів перехоплено

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Армія РФ 13 липня завдала чергова масована атаки ударними БпЛА й ракетами по Київщині. Захисники неба знищили майже 50 ворожих цілей.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Посадовець розповів про результати проєкту «Чисте небо».

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«Дякую нашим воїнам. Сьогодні вночі в небі над Київщиною перехоплено майже 50 ворожих БпЛА. Мирні населені пункти області — під захистом», — зазначив він.

Калашник додав, що за період реалізації проєкту «Чисте небо» перехоплено вже майже 700 ударних дронів агресора.

«Цей проєкт — яскравий приклад нашої винахідливості та згуртованості. Коли ми всі разом — військові, влада, бізнес — знаходимо нові рішення для безпеки нашого неба та даємо гідну відсіч ворогу», — завершив голова ОВА.

Нагадаємо, у Києві та в інших областях 11 липня було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу «Шахед».

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