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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Київ
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Армія РФ завдала удару «Шахедами» по Київщині: влада розповіла, скільки дронів перехоплено

За час реалізації проєкту чисте небо вдалося перехопити близько 700 російських дронів.

Армія РФ завдала удару «Шахедами» по Київщині: влада розповіла, скільки дронів перехоплено

© ТСН

Армія РФ 13 липня завдала чергова масована атаки ударними БпЛА й ракетами по Київщині. Захисники неба знищили майже 50 ворожих цілей.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Посадовець розповів про результати проєкту «Чисте небо».

«Дякую нашим воїнам. Сьогодні вночі в небі над Київщиною перехоплено майже 50 ворожих БпЛА. Мирні населені пункти області — під захистом», — зазначив він.

Калашник додав, що за період реалізації проєкту «Чисте небо» перехоплено вже майже 700 ударних дронів агресора.

«Цей проєкт — яскравий приклад нашої винахідливості та згуртованості. Коли ми всі разом — військові, влада, бізнес — знаходимо нові рішення для безпеки нашого неба та даємо гідну відсіч ворогу», — завершив голова ОВА.

Нагадаємо, у Києві та в інших областях 11 липня було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу «Шахед».

Дата публікації
Кількість переглядів
2
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