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- Київ
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Армія РФ завдала удару «Шахедами» по Київщині: влада розповіла, скільки дронів перехоплено
За час реалізації проєкту чисте небо вдалося перехопити близько 700 російських дронів.
Армія РФ 13 липня завдала чергова масована атаки ударними БпЛА й ракетами по Київщині. Захисники неба знищили майже 50 ворожих цілей.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
Посадовець розповів про результати проєкту «Чисте небо».
«Дякую нашим воїнам. Сьогодні вночі в небі над Київщиною перехоплено майже 50 ворожих БпЛА. Мирні населені пункти області — під захистом», — зазначив він.
Калашник додав, що за період реалізації проєкту «Чисте небо» перехоплено вже майже 700 ударних дронів агресора.
«Цей проєкт — яскравий приклад нашої винахідливості та згуртованості. Коли ми всі разом — військові, влада, бізнес — знаходимо нові рішення для безпеки нашого неба та даємо гідну відсіч ворогу», — завершив голова ОВА.
Нагадаємо, у Києві та в інших областях 11 липня було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу «Шахед».