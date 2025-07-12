Трансплантація під обстрілами: під час атаки Києва лікарі пересадили органи трьом дітям

ЛІкарі / © pixabay.com

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У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» вперше в історії медики провели трансплантацію органів від дитини після фіксації смерті головного мозку. Донором стала 4-річна дівчинка з Житомирщини, яка померла в ніч на 10 липня. Попри повітряну тривогу та обстріли Києва, лікарі змогли врятувати життя трьох інших дітей.

Про це йдеться у повідомленні НДСЛ Охматдит у Facebook.

«Це історія про людяність, силу батьківського рішення та медицину, яка не здається навіть під вибухами», — повідомили в «Охматдиті».

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Героїчне рішення батьків

Коли консиліум лікарів констатував смерть мозку дівчинки, фахівці разом із психологами провели складну і дуже делікатну розмову з родиною. Вперше в «Охматдиті» вдалося отримати згоду батьків на посмертне донорство органів. Це дало шанс на життя одразу трьом важкохворим дітям.

Як рятували життя

Після згоди родини почалася термінова робота медиків спільно з Українським центром трансплант-координації. Лікарі в умовах обстрілу організували логістику, підібрали реципієнтів і провели трансплантації.

Реципієнтів визначила Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ):

16-річна дівчина з хворобою Вільсона-Коновалова, яка мала перший статус екстренності й перебувала в реанімації, отримала печінку .

14-річний хлопчик , який понад сім місяців жив на діалізі, отримав нирки .

12-річній дівчинці з критичним станом у Інституті серця МОЗ пересадили серце.

Операції тривали понад 13 годин

Попри прольоти дронів, вибухи та сирени, лікарі не припинили операцій. Адже кожна хвилина була критично важливою — чим швидше органи пересаджуються, тим вищі шанси на успіх.

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«Я щиро вдячний батькам за розуміння того, що їхнє рішення подарувало шанс на життя трьом дітям. Це вперше, коли в „Охматдиті“ відбулося і діагностування смерті мозку, і забір органів, і сама трансплантація», — наголосив трансплантолог Олег Годік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Шепетівці жінка стала посмертним донором. Родичі дозволили взяти її органи для пересадки. Завдяки цьому серце, печінку і нирки пересадили чотирьом людям у Львові та Києві. Це врятувало їм життя.