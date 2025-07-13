Под Киевом мужчина бросил гранату в полицейских: есть раненые (фото)

Полиция / © УНИАН

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В селе Михайловка-Рубежовка, что неподалеку Бучи Киевской области, во время выезда полиции на вызов о домашнем насилии мужчина бросил боевую гранату в правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в Telegram.

Инцидент произошел вечером 12 июля, около 22:30 в полицию обратилась 18-летняя девушка. Она сообщила, что ее отец угрожает семье — якобы имеет огнестрельное оружие и гранату.

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На место сразу прибыл экипаж полиции. Во время захода в дом, когда правоохранители пытались унять агрессивного мужчину, тот привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских. Раздался взрыв, после чего правоохранители открыли ответный огонь. Мужчина погиб на месте.

В результате подрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Их оперативно госпитализировали в медицинские учреждения, где оказали необходимую помощь. Об их состоянии пока не сообщается.

© Полиция Киевской области

В ходе обыска на территории домовладения обнаружили целый арсенал оружия: четыре пистолета, охотничье ружье, пиротехническую гранату и нож. Происхождение арсенала и цели его хранения сейчас устанавливают следователи.

© Полиция Киевской области

© Полиция Киевской области

Злоумышленнику был 41 год. По предварительным данным, он неоднократно конфликтовал с членами семьи, вероятно, имел нестабильное психоэмоциональное состояние. Полиция проверяет все обстоятельства — на месте работают следователи ГБР.

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По факту инцидента открыто два уголовных производства — по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области мужчина бросил гранату в сторону группы людей. В результате взрыва погибла 50-летняя женщина, еще четверо человек, среди которых 15-летняя девочка, получили ранения.