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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
201
Время на прочтение
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Армия РФ нанесла удар «Шахедами» по Киевщине: власти рассказали, сколько дронов перехвачено

За время реализации проекта чистое небо удалось перехватить около 700 русских дронов.

Армия РФ нанесла удар «Шахедами» по Киевщине: власти рассказали, сколько дронов перехвачено

© ТСН

Армия РФ 13 июля нанесла очередную массированную атаку ударными БпЛА и ракетами по Киевщине. Защитники неба уничтожили около 50 враждебных целей.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Чиновник рассказал о результатах проекта «Чистое небо».

«Благодарю наших воинов. Сегодня ночью в небе над Киевщиной перехвачено около 50 вражеских БПЛА. Мирные населенные пункты области — под защитой», — отметил он.

Калашник добавил, что за период реализации проекта «Чистое небо» перехвачено уже около 700 ударных дронов агрессора.

«Этот проект — яркий пример нашей изобретательности и сплоченности. Когда мы все вместе — военные, власть, бизнес — находим новые решения для безопасности нашего неба и даем достойный отпор врагу», — заключил глава ОВА.

Напомним, в Киеве и в других областях 11 июля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа «Шахед».

Дата публикации
Количество просмотров
201
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