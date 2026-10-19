В ТЦК на столичном Печерске произошла стрельба: есть раненые (видео)

В ТЦК Печерского района мужчина открыл огонь: 6 раненых, стрелка задержали

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В помещении ТЦК и СП Печерского района Киева сегодня вечером, 19 октября, произошла стрельба.

Об этом сообщила Национальная полиция.

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Мужчина, доставленный в учреждение за нарушение правил мобилизационного законодательства, открыл огонь по правоохранителям и военным.

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Ранены шесть человек — трое полицейских и трое военнослужащих ТЦК. Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется необходимая помощь.

Нападающий задержан. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в городе Шептицкий мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

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