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- Киев
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В ТЦК на столичном Печерске произошла стрельба: есть раненые (видео)
По предварительной информации, стрелок применил оружие непосредственно внутри здания районного ТЦК.
В помещении ТЦК и СП Печерского района Киева сегодня вечером, 19 октября, произошла стрельба.
Об этом сообщила Национальная полиция.
Мужчина, доставленный в учреждение за нарушение правил мобилизационного законодательства, открыл огонь по правоохранителям и военным.
Ранены шесть человек — трое полицейских и трое военнослужащих ТЦК. Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется необходимая помощь.
Нападающий задержан. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что во Львовской области в городе Шептицкий мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время мобилизационных мероприятий.