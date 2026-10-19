«Выбиты окна с первого по девятый этаж»: в Киеве повреждена Книжная палата Украины

Книжная палата Украины в Киеве после атаки, Фото: Госкомтелерадио

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В результате очередной ночной баллистической атаки россиян на Киев пострадало здание Книжной палаты Украины. Мощный взрыв нескольких вражеских ракет, упавших прямо возле учреждения вчера вечером, нанес разрушения административному корпусу и главному архивохранилищу.

Об этом рассказывает «Суспільне».

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Россияне повредили Книжную палату Украины в Киеве: разбиты 9 этажей

Подробности атаки журналистам рассказала глава Книжной палаты Украины Ольга Васьковская. По ее словам, взрывы прогремели около 23:00. Взрывная волна выбила дверь и спровоцировала трещины на стенах помещений.

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«С первого по девятый этаж в каждом помещении у нас выбиты окна», — рассказывает женщина.

К счастью, никто из работников не пострадал, ведь во время обстрела внутри здания находился только дежурный охранник. Васьковская добавила, что хотя здание уже испытывало повреждения в конце 2025 и в начале 2026 года, ни один из ударов не причинял таких разрушений.

Речь идет о колоссальных деньгах на восстановление, в Книжной палате не знают даже приблизительную сумму.

«Я не могу сейчас сказать, сколько обойдется восстановление. Это большие средства и это нужно срочно, потому что у нас большой фонд, который нужно сохранить», — делится Ольга Васьковская.

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Проблема усугубляется из-за погоды — холода и влажности, которые могут испортить ценные бумажные издания. Чтобы избежать грибка и стремительного разрушения бумаги, температура в архивах должна быть на уровне 17–18 градусов.

Фото: Госкомтелерадио

Фото: Госкомтелерадио

Фото: Госкомтелерадио

Какое уникальное наследие хранят в Книжной палате

Архивные фонды Книжной палаты насчитывают более 15 млн экземпляров. Здесь хранится печатная продукция, изданная в Украине с 1917 года.

«То есть все виды печатной продукции, которые были изданы в Украине с 1917 года по одному экземпляру хранятся в нашем архиве. Это книги, журналы, газеты, изобразительные издания, текстовые, листовые издания, а также картографические», — говорит Ольга.

Каждый день Книжная палата Украины получает по 100-200 новых экземпляров, поскольку каждое украинское издательство законодательно обязано присылать сюда обязательный экземпляр своей продукции.

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Книжная палата Украины имени Ивана Федорова имеет многовековую историю. Ее официальное учреждение состоялось 24 января 1919 на основании закона об образовании Главной книжной палаты в Киеве, который подписал председатель Совета Народных Министров УНР Владимир Винниченко.

Впоследствии, 27 июня 1922 года, по постановлению Совнаркома УССР учреждение перевели в Харьков, а в 1989 году окончательно вернули в Киев.

Сегодня Книжная палата занимается регистрацией и каталогизацией всего, что выходит в Украине, прорабатывает данные по развитию издательской отрасли, исследует тенденции распространения печатной продукции, комплектует и бережет неприкосновенный фонд Государственного архива печати.

Атака на Киев сегодня: последствия

Напомним, в ночь на 19 октября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в трех районах столицы. По данным ГСЧС, в результате атаки погиб один человек, еще восемь пострадали.

В Деснянском районе возник пожар в трехэтажном нежилом здании, частично разрушен фасад, повреждены автомобили и одна из станций метро. В Соломенском районе загорелось помещение медицинского учреждения на третьем этаже 25-этажного дома, а в Днепровском — повреждено здание учебного заведения.

Среди поврежденных объектов оказался и ТРЦ Cosmo Multi Mall на Шулявке. Наибольшие разрушения получил блок А из-за большого количества стеклянных конструкций, а также мост возле комплекса, который, впрочем, выдержал нагрузку. По словам руководителя отдела маркетинга Дианы Савченко, имущество в большинстве магазинов осталось невредимым.

Жертв и пострадавших непосредственно в ТРЦ удалось избежать благодаря тому, что посетители и охрана вовремя перешли в укрытия, подготовленные предварительными инструктажами. Поскольку ТРЦ состоит из трех автономных блоков, его работу восстанавливают постепенно: часть объектов, в том числе западный блок, гипермаркет и развлекательные заведения, возвращаются к работе в первую очередь, тогда как бутикам понадобится больше времени. Полностью открыть комплекс планируется к середине недели.

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