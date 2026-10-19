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Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве восстанавливают метро после атаки РФ: когда запустят поезда и что будет с "Черниговской"

В Киеве вечером возобновят движение метро после обстрела. Одна станция останется закрытой.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Последствия атаки РФ на метро в Киеве

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

В Киеве более 70 специалистов восстанавливают станцию метро «Черниговская» после обстрела. Движение поездов от «Лесной» в «Академгородок» должны восстановить уже сегодня вечером, но саму «Черниговскую» поезда пока будут проезжать без остановки.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Когда возобновят движение по красной ветке метро в Киеве

По его словам, на станции уже убрали разбитое стекло и мусор. Также Виталий Кличко отметил, что специалисты с ночи выполняют самые сложные работы — возобновляют электроснабжение, систему управления движением, а также заканчивают ремонт путей и контактного рельса.

Мэр добавил, что процесс затягивается из-за воздушных тревог, во время которых работники должны идти в укрытие. Несмотря на это, восстановление метрополитена выходит на финальную стадию.

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

«Движение поездов между станциями „Лесная“ и „Академгородок“ в обычном режиме планируем восстановить сегодня вечером. Поезда будут курсировать без остановки на станции „Черниговская“ — пока ее не отремонтируют», — подчеркнул мэр.

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Чтобы улучшить сообщение между районами столицы и уменьшить нагрузку на подземку, в городе увеличили количество наземного транспорта на маршрутах №1-М и №118.

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

На временный маршрут №1-М дополнительно направили:

  • 3 автобуса — для курсирования между станциями «Лесная» и «Дарница»;

  • 12 автобусов — для сообщения от «Лесной» до «Дворца спорта».

Это позволит людям добраться до центральной части города, в частности во время воздушных тревог, а также поможет избежать чрезмерного пассажиропотока на станции метро «Дарница».

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Как уточнил потом Виталий Кличко для Киев24, если не будет форс-мажорных обстоятельств, сегодня вечером запустят движение.

«Если сегодня вечером не выйдет, то с завтрашнего утра — это уже стопроцентно. Непосредственно на станции „Черниговская“ еще будут проходить работы несколько дней для того, чтобы провести ее в порядок, чтобы пассажиры могли пользоваться этой станцией», — отметил Кличко.

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Последствия атаки РФ на метро в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Россия атаковала метро в Киеве — последние новости

Напомним, Россия в ночь на 19 октября атаковала Киев ракетами и дронами. Погибла 21-летняя девушка, восемь человек получили ранения, четыре из них госпитализированы.

В Деснянском районе из-за падения обломков пострадали медучреждение и станция метро «Черниговская», где повредило колеи и контактный рельс.

Поэтому «красная» ветвь работает только от «Академгородка» до «Дарницы». Станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыты, там идет ремонт.

Как объяснил начальника и.о. КМВА Андрей Ткачев, прогнозировать возобновление работы метро пока невозможно.

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