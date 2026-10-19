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В Киеве восстанавливают метро после атаки РФ: когда запустят поезда и что будет с "Черниговской"
В Киеве вечером возобновят движение метро после обстрела. Одна станция останется закрытой.
В Киеве более 70 специалистов восстанавливают станцию метро «Черниговская» после обстрела. Движение поездов от «Лесной» в «Академгородок» должны восстановить уже сегодня вечером, но саму «Черниговскую» поезда пока будут проезжать без остановки.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Когда возобновят движение по красной ветке метро в Киеве
По его словам, на станции уже убрали разбитое стекло и мусор. Также Виталий Кличко отметил, что специалисты с ночи выполняют самые сложные работы — возобновляют электроснабжение, систему управления движением, а также заканчивают ремонт путей и контактного рельса.
Мэр добавил, что процесс затягивается из-за воздушных тревог, во время которых работники должны идти в укрытие. Несмотря на это, восстановление метрополитена выходит на финальную стадию.
«Движение поездов между станциями „Лесная“ и „Академгородок“ в обычном режиме планируем восстановить сегодня вечером. Поезда будут курсировать без остановки на станции „Черниговская“ — пока ее не отремонтируют», — подчеркнул мэр.
Чтобы улучшить сообщение между районами столицы и уменьшить нагрузку на подземку, в городе увеличили количество наземного транспорта на маршрутах №1-М и №118.
На временный маршрут №1-М дополнительно направили:
3 автобуса — для курсирования между станциями «Лесная» и «Дарница»;
12 автобусов — для сообщения от «Лесной» до «Дворца спорта».
Это позволит людям добраться до центральной части города, в частности во время воздушных тревог, а также поможет избежать чрезмерного пассажиропотока на станции метро «Дарница».
Как уточнил потом Виталий Кличко для Киев24, если не будет форс-мажорных обстоятельств, сегодня вечером запустят движение.
«Если сегодня вечером не выйдет, то с завтрашнего утра — это уже стопроцентно. Непосредственно на станции „Черниговская“ еще будут проходить работы несколько дней для того, чтобы провести ее в порядок, чтобы пассажиры могли пользоваться этой станцией», — отметил Кличко.
Россия атаковала метро в Киеве — последние новости
Напомним, Россия в ночь на 19 октября атаковала Киев ракетами и дронами. Погибла 21-летняя девушка, восемь человек получили ранения, четыре из них госпитализированы.
В Деснянском районе из-за падения обломков пострадали медучреждение и станция метро «Черниговская», где повредило колеи и контактный рельс.
Поэтому «красная» ветвь работает только от «Академгородка» до «Дарницы». Станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыты, там идет ремонт.
Как объяснил начальника и.о. КМВА Андрей Ткачев, прогнозировать возобновление работы метро пока невозможно.