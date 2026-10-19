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Дата публикации
Категория
Киев
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Баллистический удар по метро "Черниговская": почему в КГВА не называют сроки восстановления

На месте работают специалисты, они оценивают состояние повреждений.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Повреждения на станции метро "Черниговская"

Повреждение на станции метро «Черниговская» / © Киевская городская прокуратура

В Киеве специалисты оценивают степень повреждений станции столичного метро «Черниговская» в результате российской атаки 19 октября; прогнозировать возобновление работы пока невозможно.

Об этом сообщил и.о. начальника КМВА Андрей Ткачев в эфире национального телемарафона.

«Пока не можем прогнозировать (время возобновления работы станции — ред.). На месте работают специалисты, они оценивают состояние повреждений. Там повреждены, и очень значительно, пути, но оборудование и запасные части есть, поэтому максимально быстро будут проведены все работы», — отметил он.

Напомним, Россия в ночь на 19 октября атаковала Киев ракетами и дронами. Погибла 21-летняя девушка, восемь человек получили ранения, четыре из них госпитализированы.

Последствия вражеского удара зафиксированы в трех районах столицы.

В Деснянском районе повреждено здание медицинского учреждения, повреждена станция метро «Черниговская». Кроме того, из-за падения обломков вблизи станции повреждена ходовая и контактная рельсы, что сказалось на работе метро.

В связи с повреждениями движение по красной линии метро в Киеве ограничили. Поезда курсируют на участке от станции «Академгородок» до «Дарницы». Станции «Черниговская» и «Лесная» временно не работают. На поврежденном участке продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В Днепровском районе враг поразил учебное заведение и одно из спортивных заведений.

В Соломенском районе сильные повреждения получил один из консультативных диагностических центров города (медицинское учреждение), спортивный объект и торговый центр.

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