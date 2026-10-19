Россия ударила по ТРЦ в Киеве: в комплексе рассказали, когда возобновят работу

ТРЦ Cosmo Multi Mall после атаки РФ / © УНН

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В результате российской атаки на Киев в ночь на 19 октября поврежден ТРЦ Cosmo Multi Mall на Шулявке . Пострадавших нет.

Руководитель маркетингового отдела ТРЦ Диана Савченко рассказала корреспонденту ТСН.ua Александру Романюку, что часть заведений уже возобновляет работу, а полностью торговый центр планируют открыть до середины недели.

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Что повредила российская атака

По словам Дианы Савченко, повреждения получили возле торгового центра, однако конструкция выдержала значительную нагрузку.

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«На самом деле действительно разрушение немного на мосту, но он действительно выдержал очень большую нагрузку, это еще раз говорит о том, что здание очень прочное», — отметила Савченко.

Наибольшее повреждение получил блок А, где много стеклянных конструкций. По словам представительницы ТРЦ, в самих магазинах большинство имущества осталось невредимым.

Когда ТРЦ заработает снова

По словам Дианы Савченко, торговый центр состоит из трех отдельных блоков, которые могут работать независимо друг от друга. Это позволяет постепенно возобновлять работу заведений, не дожидаясь завершения ремонта во всех частях здания.

«Уже сегодня мы восстанавливаем западный блок. Это отдельно стоящие три блока, которые могут отдельно друг от друга существовать, что действительно выручает ситуацию», — рассказала руководитель маркетингового отдела ТРЦ.

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По ее словам, часть объектов, в том числе гипермаркет и некоторые развлекательные заведения, могут возобновить работу уже в обед. Бутыкам понадобится больше времени.

"Я думаю, что мы уже к середине недели полностью возобновим свою работу", - отметила Савченко.

Также она отметила, что из-за повреждений посетителям могут быть доступны не все локации. В частности, некоторые трудности могут возникнуть у людей с инвалидностью и других маломобильных посетителей.

«Есть некоторые определенные моменты пользования на локациях, возможно, немного осложнено для людей с ограниченными возможностями, но мы это будем решать», — сказала Савченко.

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Что помогло избежать пострадавших во время атаки на ТРЦ

По словам представительницы Cosmo Multi Mall, посетители вовремя перешли к укрытию. В торговом центре проводили инструктажи и обучение по медицинской помощи, чтобы подготовить персонал к чрезвычайным ситуациям.

«Люди ушли в укрытие, это правда. Людям проводили инструктажи, так же обучение медицинское, была подготовка», — рассказала Савченко.

Она добавила, что в ТРЦ предусмотрели безопасные места даже для людей, переживающих панические атаки. Охрана во время ночной атаки также находилась в укрытии.

Атака РФ на Киев - что известно

Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами . Известно об одном погибшем человеке, еще восемь получили ранения.

В результате вражеского удара повреждения получила гражданская инфраструктура в трех районах столицы — Деснянском, Соломенском и Днепровском.

В Деснянском районе вспыхнул пожар в трехэтажном нежилом здании, фасад которого частично разрушен. Также повреждены автомобили и одна из станций метро. В Соломенском районе произошло возгорание в медицинском учреждении, а в Днепровском — повреждено заведение.

Также в ночь на 19 октября российские войска атаковали Киевскую область . В результате удара ранены, среди них — дети. Повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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