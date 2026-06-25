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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве внедрили экстренные отключения света — где нет электроэнергии

Какая причина отключений и когда восстановят свет, пока неизвестно.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Отключение света в Киеве

Отключение света в Киеве / © pexels.com

Днем 25 июня на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

Соответствующее решение было принято по команде «Укрэнерго».

Энергетики призывают киевлян к экономному энергопотреблению.

Какая причина отключений и когда восстановят свет, пока неизвестно.

«По команде „Укрэнерго“ применены экстренные отключения. Просим бережно использовать электроэнергию. Это поможет сохранить энергосистему», — говорится в сообщении.

О проблемах с электроэнергией в столице сообщали утром в местных пабликах.

Вернутся ли отключение света летом

В «Укрэнерго» ответили, что возвращение к графикам отключения света будет зависеть от продолжительности жары, охватившей страну. Председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко отметил, что если жара более 30 градусов будет держаться как минимум неделю, то Украина выйдет на пик летнего потребления и может вернуться к отключениям света.

А Крым охватил блекаут. Утром 25 июня в Севастополе в срочном порядке внедряют графики отключения света. Российская оккупационная «власть» объясняет это вынужденным шагом из-за критической перегрузки сетей. Однако таких проблем до ударов по полуострову не было.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
330
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