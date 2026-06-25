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Киев охватила сильная жара, но погода резко ухудшится: синоптики предупредили, чего следует ожидать
В четверг, 25 июня, жителей столицы ждет теплая и преимущественно ясная погода без значительных осадков, температура достигнет +28 градусов.
В четверг, 25 июня, в Киеве ожидается преимущественно ясная и комфортная погода с дневной температурой до +28 без значительных осадков, которая уже в начале следующей недели сменится сильной жарой до +34.
По данным Украинского гидрометцентра, 25 июня в Киевской области ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +15 до +20, днём воздух прогреется до +29 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от +18 до +20 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +26 до +28 градусов тепла.
По данным метеопортала Sinoptik, несмотря на пасмурное предрассветное время, в Киеве 25 июня с самого утра на небе не останется ни облачка, и до конца дня погода будет ясной. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от +19 градусов тепла ночью до +27 градусов тепла днем.
Однако уже в понедельник, 29 июня, в столице дневная температура воздуха поднимется до +34 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 25 июня.
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