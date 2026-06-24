Искали пять дней: в Киеве из озера достали тело мужчины

Спасатели завершили поиски 23-летнего мужчины в Киеве / © ГСЧС Украины

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На озере Редькино, расположенном в Оболонском районе Киева, завершились пятидневные поиски. Спасатели обнаружили тело 23-летнего мужчины, пропавшего под водой вечером 20 июня.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По словам спасателей, тело погибшего было обнаружено 24 июня, в 14:53. В поисковую операцию привлекались водолазы отделения группы пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования АРЗ СП.

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«На расстоянии 70 метров от берега и на глубине 10 метров водолазы отделения группы пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования АРЗ СП нашли и изъяли из воды тело погибшего», — отметили в ГСЧС.

Спасатели завершили поиски 23-летнего мужчины в Киеве / © ГСЧС Украины

В настоящее время с родными и близкими погибшего работают психологи, оказывающие им необходимую помощь. Обстоятельства и причины трагического события будут выяснять правоохранительные органы.

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Спасатели завершили поиски 23-летнего мужчины в Киеве / © ГСЧС Украины

Спасатели завершили поиски 23-летнего мужчины в Киеве / © ГСЧС Украины

Ранее мы писали, в Киеве уже третьи сутки подряд продолжаются поисковые работы в Оболонском районе, где в озере Редькино исчез мужчина.

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