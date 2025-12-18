ТСН в социальных сетях

251
1 мин

В Киеве школьники избили девочку просто в коридоре (видео)

В одном из киевских учебных заведений ювенальная полиция проводит проверку через сообщения об избиении ученицы.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Избиение девочки

В Соломенском районе Киева полиция проводит проверку после сообщений в социальных сетях о вероятном избиении девушки в коридоре школы.

Об этом сообщила полиция Киева.

Информацию обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.

На место происшествия прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые общаются с администрацией школы и учащимися. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и собирают показания очевидцев.

По информации Telegram-каналов, группа ребят якобы избила девушку прямо в коридоре школы №279.

Пока факт избиения и лица, причастные к инциденту, уточняются.

Напомним, в Киеве сын связал отца и на его глазах задушил бабушку и пытался убить мать.

