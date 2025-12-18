- Дата публикации
В Киеве школьники избили девочку просто в коридоре (видео)
В одном из киевских учебных заведений ювенальная полиция проводит проверку через сообщения об избиении ученицы.
В Соломенском районе Киева полиция проводит проверку после сообщений в социальных сетях о вероятном избиении девушки в коридоре школы.
Об этом сообщила полиция Киева.
Информацию обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.
На место происшествия прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые общаются с администрацией школы и учащимися. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и собирают показания очевидцев.
По информации Telegram-каналов, группа ребят якобы избила девушку прямо в коридоре школы №279.
Пока факт избиения и лица, причастные к инциденту, уточняются.
