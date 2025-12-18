В Киеве школьники избили девочку просто в коридоре (видео)

Избиение девочки

Реклама

В Соломенском районе Киева полиция проводит проверку после сообщений в социальных сетях о вероятном избиении девушки в коридоре школы.

Об этом сообщила полиция Киева.

Информацию обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.

Реклама

На место происшествия прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые общаются с администрацией школы и учащимися. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и собирают показания очевидцев.

По информации Telegram-каналов, группа ребят якобы избила девушку прямо в коридоре школы №279.

Пока факт избиения и лица, причастные к инциденту, уточняются.

Дата публикации 12:54, 18.12.25 Количество просмотров 7 Инцидент в школе Киева: полиция проверяет избиение ученицы

Напомним, в Киеве сын связал отца и на его глазах задушил бабушку и пытался убить мать.