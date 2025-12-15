В Киеве сын связал отца и на его глазах задушил бабушку и пытался убить мать (фото)

Задержанный / © Прокуратура Киева

В Киеве28-летнему жителю столицы сообщено о подозрении в убийстве бабушки и покушении на убийство матери.

Об этом сообщила Дарницкая окружная прокуратура города Киева в Telergam.

По данным следствия, мужчина напал на своих родственников в квартире. Сначала он несколько раз ударил 89-летнюю бабушку по голове чайником, после чего задушил ее. Далее подозреваемый начал бить по голове свою мать и пытался задушить женщину. Она потеряла сознание, после чего нападавший решил, что она умерла.

Отец подозреваемого во время нападения был связан. Как впоследствии объяснил задержанный, он сделал это, чтобы тот не мешал.

После содеянного мужчина скрылся с места происшествия. Правоохранители разыскали и задержали его на одном из киевских железнодорожных вокзалов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство и законченное покушение на умышленное убийство).

По ходатайству стороны обвинения суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

