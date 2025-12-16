Полочка упала на ребенка: в Киеве врачи чудом спасли жизнь 3-летнему мальчику

Операция (иллюстративный фото) / © УНИАН

В Киеве провели экстренную операцию трехлетнему Артему, получившему критические травмы в одном из магазинов. На ребенка упала торговая полочка, что повлекло за собой массивное внутреннее кровотечение.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Как сообщили в министерстве, несчастный случай произошел в магазине обуви. Пока родители оплачивали покупку, мальчик потянулся к полке с товаром, которая впоследствии обрушилась на него.

«Я увидела, как сын упал вместе с полкой. Начали вместе с мужем вытаскивать его. Я не понимала, куда бежать и что делать, просто на глазах он начал бледнеть, а впоследствии начались рвотные массы с примесями крови», — вспоминает Александра, мама мальчика.

В больнице компьютерная томография показала тяжелую закрытую травму живота: повреждение левой части печени пятой степени и скопление крови в брюшной полости. Ребенка прооперировали уже через 30 минут после госпитализации.

«При такой травме решение должно приниматься через минуты. Мы увидели повреждение магистральных сосудов и огромную кровопотерю. Нам удалось остановить кровотечение и удалить травмированную часть печени путем резекции так, чтобы сохраненная часть органа могла нормально функционировать», — отметил Олег Годик, хирург-трансплантолог НДСБ «Охматдет».

По словам медиков, из-за массивной кровопотери они провели переливание крови, используя специальный аппарат для реинфузии (очищение и возвращение пациенту его собственных эритроцитов). После успешной операции мальчик две недели находился под наблюдением врачей. Пока состояние ребенка стабилизировалось, Артема выписали домой. Он будет продолжать медикаментозное лечение и проходить регулярные обследования для контроля процесса регенерации печени.

