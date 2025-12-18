- Дата публікації
У Києві школярі побили дівчинку просто в коридорі (відео)
В одному з київських навчальних закладів ювенальна поліція проводить перевірку через повідомлення про побиття учениці.
У Солом’янському районі Києва поліція проводить перевірку після повідомлень у соціальних мережах про ймовірне побиття дівчини в коридорі школи.
Про це повідомила поліція Києва.
Інформацію виявили під час моніторингу соціальних мереж.
На місце події прибули працівники ювенальної поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та учнями. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та збирають свідчення очевидців.
За інформацією Telegram-каналів, група хлопців нібито побила дівчину прямо у коридорі школи №279.
Наразі факт побиття та особи, причетні до інциденту, уточнюються.
