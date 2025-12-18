У Києві школярі побили дівчинку просто в коридорі (відео)

Побиття дівчинки / © provce.ck.ua

Реклама

У Солом’янському районі Києва поліція проводить перевірку після повідомлень у соціальних мережах про ймовірне побиття дівчини в коридорі школи.

Про це повідомила поліція Києва.

Інформацію виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Реклама

На місце події прибули працівники ювенальної поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та учнями. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та збирають свідчення очевидців.

За інформацією Telegram-каналів, група хлопців нібито побила дівчину прямо у коридорі школи №279.

Наразі факт побиття та особи, причетні до інциденту, уточнюються.

Дата публікації 12:54, 18.12.25 Кількість переглядів 8 Інцидент у школі Києва: поліція перевіряє побиття учениці

Нагадаємо, у Києві син зв’язав батька та на його очах задушив бабусю і намагався вбити матір.