Київ
351
У Києві школярі побили дівчинку просто в коридорі (відео)

В одному з київських навчальних закладів ювенальна поліція проводить перевірку через повідомлення про побиття учениці.

Дар'я Щербак
Побиття дівчинки

© provce.ck.ua

У Солом’янському районі Києва поліція проводить перевірку після повідомлень у соціальних мережах про ймовірне побиття дівчини в коридорі школи.

Про це повідомила поліція Києва.

Інформацію виявили під час моніторингу соціальних мереж.

На місце події прибули працівники ювенальної поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та учнями. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та збирають свідчення очевидців.

За інформацією Telegram-каналів, група хлопців нібито побила дівчину прямо у коридорі школи №279.

Наразі факт побиття та особи, причетні до інциденту, уточнюються.

