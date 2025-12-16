Поличка впала на дитину: у Києві лікарі дивом врятували життя 3-річному хлопчику

Операція (ілюстративне фото) / © УНІАН

У Києві провели екстрену операцію трирічному Артему, який отримав критичні травми в одному з магазинів. На дитину впала торговельна поличка, що спричинило масивну внутрішню кровотечу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Як повідомили у міністерстві, нещасний випадок стався в магазині взуття. Поки батьки оплачували покупку, хлопчик потягнувся до полиці з товаром, яка згодом обвалилася на нього.

«Я побачила, як син упав разом із полицею. Почали разом із чоловіком витягати його. Я не розуміла, куди бігти і що робити, просто на очах він почав бліднути, а згодом почалися рвотні маси з домішками крові», — пригадує пані Олександра, мама хлопчика.

У лікарні комп’ютерна томографія показала важку закриту травму живота: пошкодження лівої частини печінки п’ятого ступеня та значне скупчення крові в черевній порожнині. Дитину прооперували вже за 30 хвилин після госпіталізації.

«При такій травмі рішення має прийматися за хвилини. Ми побачили ушкодження магістральних судин і величезну крововтрату. Нам вдалося зупинити кровотечу та видалити травмовану частину печінки шляхом резекції так, щоб збережена частина органа могла нормально функціонувати», — зазначив Олег Годік, хірург-трансплантолог НДСЛ «Охматдит».

За словами медиків, через масивну крововтрату вони провели переливання крові, використовуючи спеціальний апарат для реінфузії (очищення та повернення пацієнтові його власних еритроцитів). Після успішної операції хлопчик два тижні перебував під наглядом лікарів. Наразі стан дитини стабілізувався, Артема виписали додому. Він продовжуватиме медикаментозне лікування та проходитиме регулярні обстеження для контролю процесу регенерації печінки.

