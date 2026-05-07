В Киеве разгулялось лето, но надвигается новая опасность: синоптики предупредили о "сюрпризе" от погоды

Во вторник, 7 мая, Киевщина окажется в плену почти летней жары до +30 градусов, что будет сопровождаться порывистым ветром и критическим уровнем пожарной опасности.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве 7 мая осадков не предвидится, максимальная температура воздуха составит +25 градусов. Она также предупреждает, что юго-западный ветер будет порывистый.

По данным Украинского гидрометцентра на Киевщине ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах +10…+15 градусов тепла, днем ожидается от +25…+30 градусов тепла. В Киеве ночью столбики будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днем будет около от +27…+29.

Также синоптикижителей Киевщины предостерегают от опасности: в период с 6 по 8 мая в регионе установлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптическая ситуация существенно повышает угрозу возникновения и быстрого распространения огня на открытых территориях. При таких условиях любое неосторожное обращение с открытым пламенем может привести к масштабным пожарам в экосистемах.

На погодном портале Sinoptik, сообщает, что в Киеве днем на небе появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Без осадков.

Температура воздуха будет колебаться ночью от +18 градусов тепла ночью до +28 градусов тепла днем.

Ранее синоптики рассказали, что 7 мая Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы: температура будет достигать +28 градусов, но уже вскоре дождей станет больше, а жара начнет спадать.

