Массированная атака дронов: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В ночь на 7 мая в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за массированной атаки российских ударных беспилотников. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении враждебных БПЛА в направлении нескольких украинских городов.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 7 мая в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из - за атаки российских ударных беспилотников .

Воздушные силы ВСУ предупредили о движении враждебных БПЛА в направлении ряда городов.

По данным воздушных сил ВСУ, по состоянию на 01:27 сигнал тревоги раздавался в Киеве, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Киевской областях.

Военные сообщили о нескольких группах ударных беспилотников, зафиксированных в воздушном пространстве Черниговской области. В частности, дроны двигались по курсу на Нежин, Бровары и Павлоград.

Киевская городская военная администрация призвала жителей столицы немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы сообщают о дальнейшем движении враждебных БПЛА по территории Украины. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в среду утром, 6 мая, Россия атаковала Сумы беспилотниками. После 10:00 в городе прогремело несколько мощных взрывов, над местами попаданий поднялся дым. Известно, что вражеские дроны попали в здание детского сада.

Также сегодня утром РФ атаковала Харьков. В Новобаварском районе произошло попадания дрона в жилой дом. В общей сложности повреждено семь частных домов, есть пострадавшие.

Кроме этого, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому массиву Харькова.

