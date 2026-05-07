Масована атака дронів: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу
У ніч проти 7 травня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через масовану атаку російських ударних безпілотників. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА у напрямку кількох українських міст.
У ніч проти 7 травня у Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників.
Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих БпЛА у напрямку низки міст.
За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 01:27 сигнал тривоги лунав у Києві, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Київській областях.
Військові повідомили про кілька груп ударних безпілотників, зафіксованих у повітряному просторі Чернігівської області. Зокрема, дрони рухалися курсом на Ніжин, Бровари та Павлоград.
Київська міська військова адміністрація закликала жителів столиці негайно пройти до укриттів та залишатися там до завершення повітряної тривоги.
Моніторингові канали повідомляють про подальший рух ворожих БпЛА територією України. Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, в середу зранку, 6 травня, Росія атакувала Суми безпілотниками. Після 10:00 у місті прогриміло кілька потужних вибухів, над місцями влучань піднявся дим. Відомо, що ворожі дрони поцілили в будівлю дитячого садка.
Також сьогодні зранку РФ атакувала Харків. У Новобаварському районі сталося влучання дрона в житловий будинок. Загалом пошкоджено сім приватних осель, є потерпілі.
Окрім цього, російські окупаційні війська завдали удару по житловому масиву Харкова.