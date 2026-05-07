Київ
У Києві розгулялось літо, але суне нова небезпека: синоптики попередили про "сюрприз" від погоди

Погода у Києві 7 травня обіцяє бути по-справжньому літньою, проте атмосферна ситуація залишається тривожною.

Віра Хмельницька
Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 7 травня

У вівторок, 7 травня, Київщина опиниться в полоні майже літньої спеки до +30 градусів, що супроводжуватиметься рвучким вітром та критичним рівнем пожежної небезпеки.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 7 травня опадів не передбачається, максимальна температура повітря становите +25 градусів. Вона також попереджає, що південно-західний вітер буде рвучкий.

За даними Українського гідрометцентру на Київщині очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься в межах +10…+15 градусів тепла, вдень очікується від +25…+30 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень буде близько від +27…+29.

Також синоптики мешканців Київщини застерігають від небезпеки: у період з 6 по 8 травня в регіоні встановлено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптична ситуація суттєво підвищує загрозу виникнення та швидкого поширення вогню на відкритих територіях. За таких умов будь-яке необережне поводження з відкритим полум’ям може призвести до масштабних пожеж в екосистемах.

На погодному порталі Sinoptik, повідомляє, що у Києві вдень на небі з’являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься вночі від +18 градусів тепла вночі до +28 градусів тепла вдень.

Раніше синоптики розповіли, що 7 травня Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи: температура сягатиме +28 градусів, але вже невдовзі дощів побільшає, а спека почне спадати.

