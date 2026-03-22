В Киеве раздается воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве днем 22 марта раздается воздушная тревога. Жителям следует позаботиться о собственной безопасности.

Об этом сообщает КМВА .

Как информируют Воздушные силы , есть риск обстрела российскими дронами. Так, в Киевской области фиксируют БпЛА в районе Борисполя.

До отбоя жителям столицы следует оставаться в укрытиях. Информация будет обновляться.

Напомним, в Киеве в ночь на 22 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БпЛА. Жителей призвали немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя. Силы противовоздушной обороны работали по российским целям.