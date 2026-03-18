ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
310
Время на прочтение
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза

Из-за риска атаки БпЛА следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве утром 18 марта прозвучала воздушная тревога. Есть угроза удара дронами.

Об этом информирует КГГА.

«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — написали в ведомстве.

В ПС ВСУ детализировали, что с востока Киевщины в сторону столицы двигается вражеский БпЛА.

Напомним, в этот же день часами ранее в Киеве уже объявлялась воздушная тревога. Так, на столицу летели российские беспилотники. Они были зафиксированы на севере Киевской области в Чернобыльском районе. Также вражеские летательные аппараты направлялись в Киев с востока региона.

Дата публикации
Количество просмотров
310
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie