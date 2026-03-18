В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве утром 18 марта прозвучала воздушная тревога. Есть угроза удара дронами.

Об этом информирует КГГА.

«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — написали в ведомстве.

В ПС ВСУ детализировали, что с востока Киевщины в сторону столицы двигается вражеский БпЛА.

Напомним, в этот же день часами ранее в Киеве уже объявлялась воздушная тревога. Так, на столицу летели российские беспилотники. Они были зафиксированы на севере Киевской области в Чернобыльском районе. Также вражеские летательные аппараты направлялись в Киев с востока региона.