В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза
Из-за риска атаки БпЛА следует находиться в укрытиях.
В Киеве утром 18 марта прозвучала воздушная тревога. Есть угроза удара дронами.
Об этом информирует КГГА.
«ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — написали в ведомстве.
В ПС ВСУ детализировали, что с востока Киевщины в сторону столицы двигается вражеский БпЛА.
Напомним, в этот же день часами ранее в Киеве уже объявлялась воздушная тревога. Так, на столицу летели российские беспилотники. Они были зафиксированы на севере Киевской области в Чернобыльском районе. Также вражеские летательные аппараты направлялись в Киев с востока региона.