"Ланцет"

«Атака «Ланцетами» по Киеву» могла быть информационной операцией РФ. Она направлена на самих россиян. Примечательно, что беспилотники улетали без боевой части.

Об этом написал адник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов.

Как пояснил Флэш, в последнее время украинская противовоздушная оборона демонстрирует высокую эффективность, на фоне чего Россия может пытаться создавать показательные информационные поводы для внутренней аудитории. По одной из оценок, враг мог организовать специальную операцию с применением дронов-камикадзе типа Ланцет и Шахед, чтобы продемонстрировать якобы удары по Киеву. По всей вероятности, целью было любой ценой получить кадры или обломки этих беспилотников в столице для медийного эффекта.

«Почему именно электрический ланцет, ведь для такого шоу есть гораздо лучшие изделия. Думаю, хайп вокруг „Ланцета“ в РФ стих, и производителям нужна была какая-то хорошая история для новых закупок. С этой целью они запускают в Киев..... 40 „Ланцетов“. Представьте, наш враг тратит 40 дорогих изделий, предназначенных для других задач, только для показухи. В „Ланцеты“ добавляют „Шахеды“ с фрагментами „Ланцетов“, и утром вся эта стая вылетает в Киев», — отмети в Бескрестнов.

По этой версии для атаки могли использовать десятки «Ланцетов», часть из которых модифицировали — вместо боевой части устанавливали дополнительные аккумуляторы для увеличения дальности полета. Это связано с тем, что базово такие дроны предназначены для работы на гораздо меньших расстояниях и не способны преодолевать сотни километров.

Несмотря на это, украинское ПВО перехватило большинство воздушных целей еще на подступах к столице. До Киева долетели лишь одиночные беспилотники, которые не нанесли вреда, хотя их обломки могли быть использованы для информационных сообщений.

В то же время, для Украины такие атаки дают дополнительный опыт в выявлении и уничтожении малых воздушных целей, а также возможность исследовать технические особенности вражеских дронов.

Удар по Киеву 16 марта - что известно

Утром 16 марта Киев атаковали беспилотники. Вероятно, БПЛА Ланцет, обломки которого упали в центре столицы, был закреплен на другом дроне — Шахеди . Как объяснил капитан 1-го ранга запаса ВМС Андрей Рыженко, Ланцет значительно сложнее перехватить. Это небольшой дрон массой до 12 кг с радиусом действия до 40 км. Его компактная форма делает сложным поражение пулеметом или артиллерией. С помощью ИИ дрон могли запрограммироваться на известный архитектурный памятник. Сначала в Defense Express написали о первом применении нового ударного дрона типа «Ланцет» по Киеву, однако Бескрестнов опроверг сообщение. Он подчеркнул, что никакие «Ланцеты» не могут добраться до Киева. По его мнению, обломки были намеренно сброшены с «Шахедов» как часть специальной информационной операции врага». Информация уточнялась и проверялась.

Впоследствии носитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат акцентировал, что атака была нетипичной . Обстрел произошел около 9 часов — около 30 плюс дронов разных типов были направлены на Киевщину. Плохая новость, по словам Игната, заключается в том, что дроны используют mesh-сетями и другие каналы связи. Кроме того, враг может ими управлять, они разных типов: и разведывательные БПЛА, в основном ударные. «Ну, из лучших новостей, из хороших новостей – то, что они были сбиты, почти все», – заключил Игнат.