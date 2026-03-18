У Києві оголошена повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога

У Києві зранку 18 березня пролунала повітряна тривога. Є загроза удару дронами.

Про це інформує КМДА.

«УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — написали у відомстві.

У ПС ЗСУ деталізували, що зі сходу Київщини в бік столиці рухається ворожий БпЛА.

Нагадаємо, цього ж дня годинами раніше у Києві вже оголошувалася повітряна тривога. Так, на столицю летіли російські безпілотники. Вони були зафіксовані на півночі Київської області в районі Чорнобиля. Також ворожі літальні апарати прямували на Київ зі сходу регіону.