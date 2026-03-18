Киев
719
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога: что грозит

В направлении столицы летят российские беспилотники.

Ирина Лабьяк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве утром 18 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов российскими дронами.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог и предупредили Воздушные силы ВСУ.

По данным ВС, российские беспилотники сейчас зафиксированы на севере Киевской области в районе Чернобыля. Кроме того, вражеские дроны летят с востока региона курсом на столицу.

БпЛА также зафиксированы:

  • в Полтавской области курсом на Миргород, Оржицу;

  • в направлении Харькова с юга.

  • из Донецкой области в направлении Днепропетровской.

Напомним, в ночь на 18 марта на Киевщине также было зафиксировано движение российских дронов. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

Заметим, утром 16 марта Россия атаковала Киев более 30 дронами различных типов, оснащенными Mesh-сетями для управления. Силы ПВО сбили почти все цели, однако обломки упали в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах, а также на Майдане Независимости возле стелы. Обошлось без пострадавших.

Дата публикации
Количество просмотров
719
Следующая публикация

