В Киеве объявлена воздушная тревога: что грозит
В направлении столицы летят российские беспилотники.
В Киеве утром 18 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов российскими дронами.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог и предупредили Воздушные силы ВСУ.
По данным ВС, российские беспилотники сейчас зафиксированы на севере Киевской области в районе Чернобыля. Кроме того, вражеские дроны летят с востока региона курсом на столицу.
БпЛА также зафиксированы:
в Полтавской области курсом на Миргород, Оржицу;
в направлении Харькова с юга.
из Донецкой области в направлении Днепропетровской.
Напомним, в ночь на 18 марта на Киевщине также было зафиксировано движение российских дронов. В регионе работали силы противовоздушной обороны.
Заметим, утром 16 марта Россия атаковала Киев более 30 дронами различных типов, оснащенными Mesh-сетями для управления. Силы ПВО сбили почти все цели, однако обломки упали в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах, а также на Майдане Независимости возле стелы. Обошлось без пострадавших.