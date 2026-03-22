У Києві лунає повітряна тривога: яка загроза
Через загрозу удару безпілотниками слід перебувати в укриттях.
У Києві вдень 22 березня лунає повітряна тривога. Мешканцям слід подбати про власну безпеку.
Про це повідомляє КМВА.
Як інформують Повітряні сили, є ризик обстрілу російськими дронами. Так, на Київщині фіксують БпЛА в районі Борисполя.
До відбою жителям столиці варто залишатися в укриттях. Інформація оновлюватиметься.
Нагадаємо, у Києві в ніч проти 22 березня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА. Мешканців закликали негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою. Сили протиповітряної оборони працювали по російських цілях.
Новина доповнюється