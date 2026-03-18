В Киеве раздается воздушная тревога — что угрожает
В настоящее время в Киеве работает ПВО.
В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.
Об этом сообщили в КГГА.
«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — отметили там
«БпЛА — курсом на Киев», — сообщили и Воздушные Силы ВС Украины.
Напомним, утром 18 марта в Киеве уже звучала воздушная тревога. Из-за риска атаки БпЛА следует находиться в укрытиях.
Ранее вблизи Киева также зафиксировали БПЛА, потому объявлялась воздушная тревога. Вражеские летательные аппараты направлялись в Киев с востока региона.