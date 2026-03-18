В Киеве раздается воздушная тревога — что угрожает

В настоящее время в Киеве работает ПВО.

Вера Хмельницкая
воздушная тревога / © tsn.ua

В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.

Об этом сообщили в КГГА.

«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — отметили там

«БпЛА — курсом на Киев», — сообщили и Воздушные Силы ВС Украины.

Напомним, утром 18 марта в Киеве уже звучала воздушная тревога. Из-за риска атаки БпЛА следует находиться в укрытиях.

Ранее вблизи Киева также зафиксировали БПЛА, потому объявлялась воздушная тревога. Вражеские летательные аппараты направлялись в Киев с востока региона.

