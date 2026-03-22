В Киеве объявили воздушную тревогу: что летит

В столице Украины в ночь на 22 марта объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщили официальные источники.

В воздушном пространстве зафиксировано движение БпЛА, в связи с чем в Киеве активирован сигнал тревоги. Жители города призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до официального отбоя.

Власти подчеркивают: игнорирование сигналов воздушной тревоги может представлять прямую угрозу жизни и здоровью.

Пока детали относительно возможных последствий уточняются. Силы противовоздушной обороны работают по целям.

Напомним, 21 марта российские войска вторично за день атаковали Запорожье . В городе раздались взрывы, в одном из районов было зафиксировано задымление.

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате атаки было обесточено более 47 тысяч абонентов. Часть потребителей уже удалось заживить, остальные остаются без электроснабжения до завершения восстановительных работ.

В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением. В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной», — сообщил Федоров.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также в результате утреннего удара российского дрона по частному дому в Запорожье погибли супруги.

Об этом сообщило «Общественное», опубликовав видео с места трагедии. На кадрах видно, как собака погибших не отходит от пепелища, воет и пытается вырваться из поводка, чтобы вернуться к месту, где находились его хозяева. Четвероногого, пытающегося добраться до разрушенного дома, сдерживали люди.