Умерла 16-летняя девушка, которая упола в яму с кипятком в Киеве: детали

Медикам, к сожалению, не удалось спасти ребенка, который получил 73% ожогов тела.

Яма с кипятком

В Киеве девушка упала в яму с кипятком и получила 73% ожогов тела. После длительного лечения в Германии ребенок скончался.

Об этом сообщила мать ребенка, пишут "Новости Live".

Врачи долгое время боролись за жизнь потерпевшей. В частности, девушка лечилась в клинике Германии, где перенесла многочисленные операции.

Выражаем искренние соболезнования семье из-за трагической смерти ребенка.

Что известно о трагедии

Как мы писали, инцидент произошел в январе на проспекте Лобановского, где работники теплоэнерго ремонтировали темплосеть. Предварительно они должным образом не огородили яму с кипятком. Так, 16-летняя мимо упала в яму с горячей водой и получила 73% ожогов тела. Ее доставили в больницу в критически тяжелом состоянии. Расследуется служебная халатность и нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью

Также известно , что семья ранее заявляла об отсутствии должной коммуникации и помощи со стороны городских властей в первые недели после инцидента. «Я спросила, могут ли они оказать какую-то помощь мне и моей семье. Мне был предложен психолог… Больше никакой помощи мне не было предложено», — рассказала женщина.

