В Киеве продают котика по цене автомобиля: цифра шокирует

На фото коту 11 месяцев / © OLX

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Объявление о продаже в Киеве кота-британца расцветки «золотая шиншилла» появилось на популярном сайте онлайн-продаж.

Стоит такой кот, как подержанная иномарка — 6 тысяч евро (около 290 тысяч гривен), говорится в объявлении.

В объявлении говорится, что на фото кота 11 месяцев и он уже отправился в новый дом.

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Но желающие могут приобрести таких же котят, причем по всему миру.

На фото «золотом» пушистике 11 месяцев / © OLX

Интересно, но в британской породе кошек существует более 200 видов расцветок, в том числе золотые шиншиллы.

Кот-британец окраса «золотая шиншилла» / © OLX

Эта окраска является одной из самых ярких и уникальных разновидностей британских кошек. Шерсть этих кошек покрыта затемнениями — у каждой шерстинки кончики окрашены в основной цвет, а прикорневая часть красивого абрикосового тона.

Такую окраску формирует группа генов, а снаружи окраска напоминает мех шиншилл.

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Первые британские кошки золотой окраски были выведены в Великобритании, зарегистрированы в 1882-1884 годах, после чего еще длительное окраску не признали фелинологи, пока она не приобрела устойчивые стандарты. Он появился, когда кота-британца скрестили с персидским котом «золотой» расцветки. В результате было получено первое потомство так называемых британских золотых шиншилл. Порода и окрас проходили жесткий отбор, прежде чем устоялась эта окраска в стандартах породы.

В общем, кошки этой породы — типичные «британцы» с круглой головой, «щечками» и глазами глубокого зеленого цвета.

Раньше мы писали о том, почему кот не отходит ни на шаг от хозяина.