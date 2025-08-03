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- Киев
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Цены на квартиры в Киеве выросли: где купить выгоднее всего
В среднем жилье на вторичном рынке столицы стоит более 63 тыс. грн/м². Самые дешевые варианты — редкость.
В Киеве за последний год существенно выросла средняя стоимость жилья на вторичном рынке. Стоимость одного квадратного метра в среднем повысилась на 6,73%, что составляет более 4 000 грн.
Об этом пишет издание M2bomber
Если еще год назад «квадрат» стоил примерно 59 582 грн, то сейчас — уже около 63 592 грн. Речь идет о среднем показателе по всем типам квартир, независимо от количества комнат.
Как менялись цены в последнее время
за последние 6 месяцев средняя цена выросла на 3,71%, или примерно на 2 200 грн;
за месяц — на 1,01%, что равняется 633 грн.
Однако еще в мае рост был заметно активнее: тогда годовой прирост составил 15,99%, полугодовой — 16,82%, а месячный — 5,84%. Это может свидетельствовать о потенциальном замедлении рынка или начале коррекции цен.
Где найти квартиры по самым низким ценам
Аналитики указывают, что наибольшее количество предложений (9,2%) формируются из расчета цены 47 600 грн/м² — именно по такой стоимости чаще всего продают однокомнатные квартиры. Также распространены ценовые диапазоны:
51 000 грн/м² — 6,9% предложений;
54 400 грн/м² — 6,5%;
57 800 грн/м² — 6%.
В более низком ценовом сегменте встречаются предложения из расчета 23 800 грн/м², однако они очень редки — всего 0,5% объявлений.
Самые дешевые и самые дорогие районы Киева
Стоимость жилья в столице существенно варьируется в зависимости от района. Разница между самым дорогим и самым дешевым районом достигает почти 44 000 грн за м².
Самый доступный район — Деснянский, где квадратный метр стоит в среднем 46 801 грн.
Средний ценовой сегмент
Подольский — 56 589 грн/м²
Святошинский — 57 320 грн/м²
Днепровский — 60 071 грн/м²
Дарницкий — 60 135 грн/м²
Голосеевский — 64 737 грн/м²
Соломенский — 64 983 грн/м²
Оболонский — 65 828 грн/м²
Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе, где средняя цена составляет 90 780 грн/м². Второе место по стоимости — Шевченковский район — 78 661 грн/м².
Целесообразно ли инвестировать в недвижимость сегодня
По мнению экономического аналитика Сергея Фурсы, вложение средств в квартиры уже не является надежным способом сохранения или приумножения капитала. Причина — растущая зависимость рынка от ситуации с безопасностью.
«Раньше, когда анализировали рынок недвижимости, обычно ориентировались на Киев. Теперь все изменилось: война, обстрелы, угроза инфраструктуре — все это делает ситуацию слишком нестабильной, а значит — непредсказуемой», — объясняет эксперт.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине массово пересматривают цены на квартиры, и наиболее разительная трансформация — в сегменте однокомнатного жилья. Сообщалось, как изменилась стоимость однокомнатных квартир в Киеве и в других городах Украины