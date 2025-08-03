- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве на Контрактовой площади пытались реанимировать мужчину в военной форме: что с ним
Мужчине, которого медики не смогли реанимировать в Киеве, было 49 лет. В столице он как раз проходил лечение после ранения.
В Киеве на Контрактовой площади сегодня, 3 августа, мужчине в военной форме стало плохо после употребления алкоголя. Несмотря на попытки врачей спасти его, он умер.
В полиции Киева рассказали ТСН.ua, что мужчине было 49 лет. Он проходил курс лечения после ранения.
«Стало плохо после алкоголя (распивал на улице). Коллега говорит, что пытался откачать до приезда скорой, потом приехали медики и применяли дефибриллятор, но, к сожалению, не помогло», — констатировали в ведомстве.
Вероятно, больше деталей о трагедии и личности мужчины станет известно впоследствии.
Ранее в Киеве молодой человек погиб после падения с балкона 15 этажа многоэтажки. Трагедия произошла в Троещине. В Сети публикуют видео с накрытым телом, которое лежит перед входом в подъезд на улице Милославской.
Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, мужчина 1998 года рождения. Погибший предварительно сообщил своему другу детства о том, что хочет совершить самоубийство. Он получил травмы, характерные при падении с высоты. Продолжаются следственные действия.