В Киеве на Контрактовой площади пытались реанимировать мужчину в военной форме: что с ним

В Киеве мужчине стало плохо

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В Киеве на Контрактовой площади сегодня, 3 августа, мужчине в военной форме стало плохо после употребления алкоголя. Несмотря на попытки врачей спасти его, он умер.

В полиции Киева рассказали ТСН.ua, что мужчине было 49 лет. Он проходил курс лечения после ранения.

Дата публикации 08:34, 03.08.25 Количество просмотров 3 В Киеве на Контрактовой мужчине в военной форме стало плохо, он умер

«Стало плохо после алкоголя (распивал на улице). Коллега говорит, что пытался откачать до приезда скорой, потом приехали медики и применяли дефибриллятор, но, к сожалению, не помогло», — констатировали в ведомстве.

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Вероятно, больше деталей о трагедии и личности мужчины станет известно впоследствии.

Ранее в Киеве молодой человек погиб после падения с балкона 15 этажа многоэтажки. Трагедия произошла в Троещине. В Сети публикуют видео с накрытым телом, которое лежит перед входом в подъезд на улице Милославской.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, мужчина 1998 года рождения. Погибший предварительно сообщил своему другу детства о том, что хочет совершить самоубийство. Он получил травмы, характерные при падении с высоты. Продолжаются следственные действия.