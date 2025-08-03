У Києві продають котика за ціною автівки: цифра шокує

На фото коту 11 місяців / © OLX

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Оголошення про продаж у Києві кота-британця забарвлення «золота шиншила» з’явилося на популярному сайті онлайн-продажів.

Коштує такий кіт, як уживана іномарка — 6 тисяч євро (близько 290 тисяч гривень), йдеться в оголошенні.

В оголошенні сказано, що на фото коту 11 місяців і він уже вирушив у новий дім.

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Але охочі можуть придбати таких самих кошенят, причому по всьому світу.

На фото «золотому» пухнастику 11 місяців / © OLX

Цікаво, але в британській породі кішок існує понад 200 видів забарвлень, зокрема золота шиншила.

Кіт-британець забарвлення «золота шиншила» / © OLX

Це забарвлення є одним з найяскравіших і унікальних різновидів британських кішок. Шерсть цих кішок вкрита затемненнями — у кожної шерстинки кінчики пофарбовані в основний колір, а прикоренева частина красивого абрикосового тону.

Таке забарвлення формує група генів, а зовні забарвлення нагадує хутро шиншил.

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Перші британські кішки золотого забарвлення були виведені у Великій Британії, зареєстровані в 1882-1884 роках, після чого ще тривалий час забарвлення не визнали фелінологи, поки воно не набуло стійких стандартів. Він з’явився, коли кота-британця схрестили з перським котом «золотого» забарвлення. У результаті було отримано перше потомство так званих британських золотих шиншил. Порода і забарвлення проходили жорсткий відбір, перш ніж устоялося це забарвлення в стандартах породи.

Загалом коти цієї породи — типові «британці» з круглою головою, «щічками» та очима глибокого зеленого кольору.

Раніше ми писали про те, чому кіт не відходить ні на крок від господаря.