В Киеве ночью раздались взрывы

Силы ПВО / © ТСН.ua

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В Киеве в ночь на 29 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Суспильне.

«В Киеве раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

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Выбывшие прозвучали после сообщения Воздушных сил, что в направлении столицы двигаются вражеские ударные беспилотники.

Кроме того, в Киевской областной военной администрации сообщали о работе сил противовоздушной обороны в пределах области.

Ранее сообщалось, что армия РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО.

Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.