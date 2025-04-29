ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

В Киеве ночью раздались взрывы

Город атакуют вражеские БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Силы ПВО

Силы ПВО / © ТСН.ua

В Киеве в ночь на 29 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Суспильне.

«В Киеве раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Выбывшие прозвучали после сообщения Воздушных сил, что в направлении столицы двигаются вражеские ударные беспилотники.

Кроме того, в Киевской областной военной администрации сообщали о работе сил противовоздушной обороны в пределах области.

Ранее сообщалось, что армия РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО.

Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie