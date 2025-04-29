- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве ночью раздались взрывы
Город атакуют вражеские БПЛА.
В Киеве в ночь на 29 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Суспильне.
«В Киеве раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Выбывшие прозвучали после сообщения Воздушных сил, что в направлении столицы двигаются вражеские ударные беспилотники.
Кроме того, в Киевской областной военной администрации сообщали о работе сил противовоздушной обороны в пределах области.
Ранее сообщалось, что армия РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО.
Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.