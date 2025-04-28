В Киеве увеличилось количество жертв после массированной атаки России

От ракетного удара погиб еще один человек / © pixabay.com

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В ночь на 24 апреля 2025 года Киев подвергся массированной ракетно-дроновой атаке со стороны России. В результате обстрела погибли 13 человек, еще 63 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации.

«Только что в больнице от полученных ожогов в результате вражеской атаки 24 апреля скончался 45-летний мужчина. У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом полностью разрушен. В общем, враг унес жизни 13 человек», — написал он.

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Напомним, 24 апреля атака повлекла за собой значительные разрушения в пяти районах столицы. В Голосеевском районе обломки беспилотников попали в 7-этажное нежилое здание, вызвав пожар на крыше одного из торговых центров и разрушение складов на площади 1 000 м². В Печерском районе загорелась крыша жилого дома. В Дарницком районе поврежден магазин, выбиты стекла и двери.