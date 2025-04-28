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Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что говорят Воздушные силы
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В Киеве и ряде областей в понедельник, 28 апреля, в 14:04 объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе баллистики.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!» — говорится в сообщении ПС.
Напомним, в Киеве увеличилось количество жертв после массированной атаки России 24 апреля. От полученных ожогов в больнице скончался 45-летний мужчина. Таким образом, в результате обстрела погибли 13 человек, еще 63 получили ранения разной степени тяжести.