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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: что говорят Воздушные силы

Пройдите к ближайшему укрытию.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей в понедельник, 28 апреля, в 14:04 объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе баллистики.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!» — говорится в сообщении ПС.

Напомним, в Киеве увеличилось количество жертв после массированной атаки России 24 апреля. От полученных ожогов в больнице скончался 45-летний мужчина. Таким образом, в результате обстрела погибли 13 человек, еще 63 получили ранения разной степени тяжести.

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