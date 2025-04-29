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- Київ
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У Києві вночі пролунали вибухи
Місто атакують ворожі БпЛА.
У Києві в ніч проти 29 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Суспільне.
«У Києві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Вибули пролунали після повідомленні Повітряних сил, що у напрямку столиці рухаються ворожі ударні безпілотники.
Крім того, у Київській обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони в межах області.
Раніше повідомлялося, що армія РФ намагається закидувати Україну великою кількістю дешевих повітряних засобів ураження з метою виснаження ППО.
Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.