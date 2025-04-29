У Києві вночі пролунали вибухи

Сили ППО / © ТСН.ua

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У Києві в ніч проти 29 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«У Києві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

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Вибули пролунали після повідомленні Повітряних сил, що у напрямку столиці рухаються ворожі ударні безпілотники.

Крім того, у Київській обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони в межах області.

Раніше повідомлялося, що армія РФ намагається закидувати Україну великою кількістю дешевих повітряних засобів ураження з метою виснаження ППО.

Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.