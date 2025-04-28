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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві збільшилася кількість жертв після масованої атаки Росії

Від отриманих опіків у лікарні помер 45-річний чоловік.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Від ракетного удару загинула ще одна людина

Від ракетного удару загинула ще одна людина / © pixabay.com

У ніч на 24 квітня 2025 року Київ зазнав масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Внаслідок обстрілу загинули 13 людей, ще 63 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації.

«Щойно у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік. У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок повністю зруйновано. Загалом, ворог забрав життя 13 людей», — написав він.

Нагадаємо, 24 квітня атака спричинила значні руйнування в п’яти районах столиці. У Голосіївському районі уламки безпілотників влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, спричинивши пожежу на даху одного з торгових центрів та руйнування складів на площі 1 000 м². У Печерському районі загорівся дах житлового будинку. У Дарницькому районі пошкоджено магазин, вибиті шибки та двері.

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